Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat seinen "Erben" vom SC Magdeburg zum Gewinn der Champions League gratuliert. "Ein unfassbares Finale mit extremer Intensität! Der SC Magdeburg hat zweimal alles aus seinen Möglichkeiten herausgeholt und zurecht den Titel gewonnen", sagte der Isländer nach dem Endspielspielsieg am Sonntag gegen Barlinek Industria Kielce (30:29 nach Verlängerung).

Der SCM sei "derzeit die effektivste Mannschaft der Welt. Ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, was jetzt und in den nächsten Tagen in Magdeburg los sein wird", ergänzte Gislason. Unter dem heutigen DHB-Coach hatten die Magdeburger vor 21 Jahren als erstes deutsches Team überhaupt in der Champions League triumphiert. Nun wiederholte das Team von Trainer Bennet Wiegert, der damals als Spieler dabei war, den Triumph von 2002.

Noch in der Nacht zu Montag war die Rückfahrt nach Sachsen-Anhalt geplant, wo am Montag eine große Party am Rathaus steigen soll. "Wir werden ordentlich die Sau rauslassen - im Bus und auch in Magdeburg", kündigte Nationalspieler Philipp Weber an.