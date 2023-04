Bundestrainer Alfred Gislason glaubt vor dem Länderspiel-Doppelpack gegen Schweden und Spanien nicht, dass Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla durch die Turbulenzen bei dessen Klub SG Flensburg-Handewitt negativ beeinflusst ist. "Natürlich weiß ich, dass es ihm nicht egal ist, dass sein langjähriger Trainer jetzt nicht mehr da ist. Das wird ihn sicherlich treffen", sagte Gislason im ZDF-Mittagsmagazin, "aber das zeigt er nicht bei uns. Er ist voll damit beschäftigt, den jungen Spielern auf ihrem Weg zu helfen jetzt gerade."

Flensburg hatte sich am Montag nach fast sechs Jahren von Trainer Maik Machulla getrennt. Unter dem Coach stieg Golla zum absoluten Führungsspieler auf, gewann 2019 die deutsche Meisterschaft und wurde in dieser Zeit auch im DHB-Team zum unumstrittenen Anführer. "Man merkt ihm das momentan sicherlich nicht an", sagte Gislason über die Freistellung durch Flensburg am Dienstag. Golla sei "eine extrem wichtige Figur, sowohl in Flensburg wie bei uns. Er ist ein absoluter Führungsspieler."

Die deutsche Mannschaft bereitet sich derzeit in Berlin auf die hochkarätigen Testspiele bei Europameister Schweden am Donnerstag (18.35 Uhr/sportschau.de) in Kristianstad und gegen den WM-Dritten Spanien am Sonntag (15.35 Uhr/ARD) in der Hauptstadt vor. Die Spiele gehören zum EHF Euro Cup, an dem Deutschland, Schweden, Spanien sowie Dänemark und damit die vier kampflos für die EM 2024 qualifizierten Teams teilnehmen. Sie dienen der Vorbereitung auf die Heim-EM im Januar des kommenden Jahres.

"Wir können bei jedem dieser Spiele viel lernen. Das sind wichtige Spiele für uns, auch für unsere Erfahrung", so Gislason. Noch fehle "ein bisschen die Breite", um in langen Turnierverläufen mit den besten Teams mitzuhalten. "Wir haben einen relativ unerfahrenen Kader gegenüber der ein oder anderen Nation", sagte Gislason über seine Mannschaft, "aber das sind sehr talentierte Jungs. Sich mit den Großen zu messen, bringt denen sehr viel."