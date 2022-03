Aufsteiger HSV Hamburg hat seine Negativserie in der Handball-Bundesliga nach gut zwölf Wochen beendet.

Hamburg (SID) - Aufsteiger HSV Hamburg hat seine Negativserie in der Handball-Bundesliga nach gut zwölf Wochen beendet. Die Norddeutschen, zuletzt vor Weihnachten erfolgreich, schlugen den HC Erlangen zu Hause mit 30:29 (15:13). Zuvor hatte es fünf Niederlagen in Serie gesetzt.

Nationaltorhüter Johannes Bitter wehrte Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter von Johannes Sellin ab und hielt den Sieg der Hamburger fest. Der HSVH ist nach dem Erfolg mit 18:26 Punkten Tabellenelfter, Erlangen (17:29) liegt auf Rang 13. Hamburgs Casper Ulrich Mortensen und HC-Spieler Simon Jeppsson waren mit je acht Treffern die besten Werfer.

"Es ist eine richtige Befreiung", sagte Bitter bei Sky: "Die letzten beiden Spiele liefen nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das ist das Schöne an der Position. Wenn du am Ende die entscheidenden hältst, gehst du trotzdem mit einem Grinsen aus der Halle."

Im Tabellenkeller gewann GWD Minden bei der TuS N-Lübbecke mit 21:19 (10:7) und verließ den letzten Platz. Minden zog durch den Sieg am neuen 17. Lübbecke vorbei, auf Rang 18 steht nun HBW Balingen-Weilstetten.