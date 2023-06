Im Rahmen einer Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum wird am 20. August der spanische Rekordmeister FC Barcelona in der ZAG Arena zu Gast sein.

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf bietet seinen Fans in der Vorbereitung für die neue Spielzeit ein ganz besonderes Testspiel. Im Rahmen einer Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum wird am 20. August der spanische Rekordmeister FC Barcelona in der ZAG Arena zu Gast sein. Das teilten die Niedersachsen am Freitag mit.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, eine der traditionsreichsten und erfolgreichsten Handball-Mannschaften der Welt in Hannover empfangen zu dürfen", sagte Recken-Geschäftsführer Eike Korsen: "Als Abschluss der Jubiläumsaktionen könnte es für die gesamte Handball-Hochburg Hannover kaum einen besseren Rahmen als dieses Jahrhundertspiel geben."

Neben zahlreichen Weltstars wie Dika Mem, Gonzalo Perez de Vargas oder dem ehemaligen Flensburger Hampus Wanne dürfen sich die TSV-Anhänger auf ein Wiedersehen mit Barca-Trainer Carlos Ortega freuen. Der 51-Jährige trainierte Hannover von 2017 bis 2021. Barcelona könnte als erneuter Champions-League-Sieger anreisen. Der Titelverteidiger trifft am 17. Juni im Halbfinale des Final Four in Köln auf den SC Magdeburg.