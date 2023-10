Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim sind in der Champions League bei ihrer ersten Saisonniederlage unter die Räder gekommen.

Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim sind in der Champions League bei ihrer ersten Saisonniederlage böse unter die Räder gekommen. Beim dänischen Klub Odense HB unterlag das Team von Trainer Jakob Vestergaard am 6. Spieltag mit 29:42 (14:18). Bietigheim (10 Punkte) bleibt in der Gruppe A hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter Györ aus Ungarn (12) Zweiter. Odense (8) ist Dritter.

Erfolgreiche Torschützinnen bei den Gästen waren Antje Doll (sechs Tore) und Kaba Gassama Cissokho (5). In der vergangenen Spielzeit war Bietigheim knapp in der Gruppenphase der Champions League gescheitert.