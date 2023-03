Melsungen (SID) - Der frühere Handball-Europameister Finn Lemke beendet nach Ablauf der Saison seine aktive Karriere. Das teilte sein aktueller Klub MT Melsungen am Mittwoch mit. Der Abwehrspezialist fällt seit eineinhalb Jahren aufgrund einer Fußverletzung aus, ein Knorpelschaden zwingt den 30-Jährigen zur Beendigung seiner Laufbahn.

Sein Vertrag in Melsungen wäre am Saisonende ausgelaufen, Lemke soll dem Verein in anderer Funktion im Nachwuchsbereich erhalten bleiben. Der 2,10 m große Rechtshänder engagiert sich bereits als ehrenamtlicher Trainer in verschiedenen Gruppen und Mannschaften - auch über die MT Melsungen hinaus.

"Ich bekomme aus den verschiedenen Trainingsgruppen derzeit viel positives Feedback. Jeder sieht, dass mir diese Aufgabe großen Spaß macht und ich mit ganzem Herzen dabei bin. Ich bin der MT sehr dankbar, dass sie mir diese Möglichkeiten bietet", sagte Lemke.

Der Rückraumspieler stand seit 2017 in Melsungen unter Vertrag und lief in 129 Pflichtspielen für die Nordhessen auf. Für die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB) bestritt er 90 Spiele. Sein größter Erfolg war der Gewinn des EM-Titels 2016 in Polen.