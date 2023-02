Die Rhein-Neckar Löwen haben ihren Siegeszug in der Handball-Bundesliga souverän fortgesetzt.

Köln (SID) - Die Rhein-Neckar Löwen haben ihren Siegeszug in der Handball-Bundesliga souverän fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze schlug den TVB Stuttgart 41:27 (22:16) und gewann damit zum sechsten Mal in Folge. Mit nun 33 Punkten schoben sich die Löwen vorerst am THW Kiel vorbei auf Rang zwei, allerdings haben die Norddeutschen ein Spiel weniger absolviert.

Aus dem starken Kollektiv ragte Spielmacher Juri Knorr heraus. Der Nationalspieler erzielte zehn Tore, darunter drei Siebenmeter.

Weit mehr Mühe hatte der SC Magdeburg, direkter Verfolger der Löwen. Erst in der Schlussphase setzte sich der amtierende Meister gegen den HSV Hamburg ab und erkämpfte sich so seinen siebten Sieg hintereinander. Beim 32:28 (15:15) war Kay Smits mit zwölf Toren der überragende Mann.

Fünfter bleibt die SG Flensburg-Handewitt. Das Team um Kapitän Johannes Golla hielt durch den deutlichen 30:17 (18:6)-Erfolg gegen den Bergischen HC den Anschluss an die Spitzenränge. Rückraumspieler Aaron Mensing gelangen mit neun Treffern die meisten.

Die TSV Hannover-Burgdorf festigte mit nun 23 Punkten Rang sechs. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop gewann gegen Abstiegskandidat Frisch Auf Göppingen 28:24 (12:8).