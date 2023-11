Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga mit einem Offensiv-Spektakel den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten.

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga mit einem Offensiv-Spektakel den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Gegen Mittelfeldteam VfL Gummersbach setzte sich der deutsche Meister von 2019 auswärts mit 42:32 (23:13) durch und feierte den sechsten Bundesliga-Sieg in Serie. Vorher hatte noch kein Bundesliga-Team in dieser Saison die 42-Tore-Marke geknackt.

Flensburg festigte durch den Erfolg seinen vierten Tabellenplatz. Bester Werfer der SG war Lasse Kjaer Möller mit neun Toren. Seine Teamkollegen Kay Smits (acht Tore) und Lukas Jörgensen (7) trafen ebenfalls hochprozentig.

Im ersten Spiel des Abends hatte die TSV Hannover-Burgdorf einen knappen 34:32 (17:14)-Erfolg über den TBV Lemgo Lippe eingefahren. Für Hannover war es der sechste Saisonsieg im 14. Spiel.