Spielmacher Magnus Fredriksen wird den Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar zum Saisonende verlassen. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, wird der norwegische Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag bei den Mittelhessen nicht verlängern. Der 26-Jährige war im Sommer 2020 vom norwegischen Spitzenklub Elverum Handball an die Lahn gewechselt.

"Es ist Zeit für mich, ein neues Abenteuer zu wagen", wurde Fredriksen in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Jasmin Camdzic, Sportlicher Leiter in Wetzlar, sagte: "Magnus hat uns mit Blick auf den Kalender frühzeitig über seine Absicht informiert, nach dem Saisonende eine neue Herausforderung anzugehen. Das müssen wir so akzeptieren."

Wetzlar ist schlecht in die Bundesligasaison gestartet und hatte am Donnerstag bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel kassiert. Nach dem 24:27 in eigener Halle gegen den TBV Lemgo Lippe fiel die HSG vorerst auf den 18. und letzten Tabellenplatz zurück.