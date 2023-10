Die Füchse Berlin eilen in der Handball-Bundesliga von Sieg zu Sieg und haben im Topspiel ihren Startrekord weiter ausgebaut. Gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen gewann der Tabellenführer am Donnerstagabend höchst souverän mit 38:32 (17:14). Es war der neunte Erfolg im neunten Spiel, nie zuvor ist der Klub derart erfolgreich in eine Saison gestartet.

An der Tabellenspitze geben die Füchse mit nun 18 Punkten das Tempo vor, im weiteren Verlauf des 9. Spieltages können Überraschungsteam MT Melsungen (14) und Champions-League-Sieger SC Magdeburg (13) zumindest den Anschluss waren. Für die Löwen (9) war es nach dem bitteren 26:29 bei Aufsteiger ThSV Eisenach gleich die nächste Niederlage.

Berlins Rückraumspieler Mathias Gidsel war einmal mehr der überragende Spieler, der Däne traf mitunter aus schwierigster Position und führte sein Team mit elf Toren zum Sieg. Den Gästen entglitt das Spiel mit zunehmender Dauer, zwischenzeitlich war es eine Machtdemonstration der Füchse.

Dem TVB Stuttgart gelang indes vier Tage nach dem Überraschungserfolg gegen die SG Flensburg-Handewitt (34:31) gleich der nächste Sieg. Die Schwaben setzten sich beim HSV Hamburg mit 36:31 (19:14) durch und kletterten aus dem Tabellenkeller vorerst ins Mittelfeld.