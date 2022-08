Kontinuität an der Seitenlinie der Füchse Berlin: Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab, bleibt Trainer Jaron Siewert ein weiteres Jahr im Amt.

Berlin (SID) - Kontinuität an der Seitenlinie der Füchse Berlin: Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab, bleibt Trainer Jaron Siewert ein weiteres Jahr im Amt. Der Vertrag mit dem gebürtigen Berliner, der in seine dritte Spielzeit als Füchse-Coach geht, wurde vorzeitig bis 2024 verlängert.

"Wir freuen uns auf die nächsten zwei Jahre fruchtbare Zusammenarbeit mit Jaron", sagte Geschäftsführer Bob Hanning: "Der Umbruch ist gelungen, und wir glauben auch daran, die nächsten Schritte der Entwicklung zu gehen."

Sportvorstand Stefan Kretzschmar nannte die vorzeitige Verlängerung "nur logisch und konsequent". Siewert dankte den Verantwortlichen für das Vertrauen. "Ich freue mich sehr darauf, den Weg dieses Top-Klubs weiter gestalten zu können." Die Entwicklung des Teams sei "lange noch nicht am Ende".

In seinem ersten Jahr hatte Siewert (28) den Hauptstadtklub auf Rang vier sowie ins Finale der European League geführt. Die vergangene Saison schloss Berlin auf Rang drei ab und qualifizierte sich damit zum dritten Mal für die Champions League.