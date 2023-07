Die Füchse Berlin dürfen dank einer Wildcard als Sieger der European League an der diesjährigen Klub-WM teilnehmen.

Handball-Bundesligist Füchse Berlin darf dank einer Wildcard als Sieger der European League an der diesjährigen Klub-WM (7. bis 12. November) teilnehmen. Das bestätigte der Verein am Montag. Neben den Hauptstädtern wird aus deutscher Sicht auch Titelverteidiger und Champions-League-Sieger SC Magdeburg im zwölfköpfigen Starterfeld in Saudi-Arabien vertreten sein.

Für die Füchse ist es die fünfte Teilnahme am prestigeträchtigen Wettbewerb. Bei allen vier bisherigen Starts zogen die Berliner ins Finale ein, 2015 und 2016 triumphierten sie. Auch Barlinek Industria Kielce mit Nationaltorwart Andreas Wolff sowie der FC Barcelona werden unter anderem mit um den IHF Super Globe kämpfen.

"Für die Füchse Berlin ist es eine große Ehre und Wertschätzung, in diesem Teilnehmerfeld um einen Titel zu spielen. Wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen. Für die Entwicklung unserer Mannschaft ist es Anreiz und Motivation zugleich, sich mit den Besten der Besten zu messen", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.