Titelverteidiger Füchse Berlin hat für die kommende Saison in der European League schwere Gruppengegner erwischt. Dies ergab die Auslosung am Freitag.

Titelverteidiger Füchse Berlin hat für die kommende Saison in der European League schwere Gruppengegner erwischt. Wie die Auslosung am Freitag ergab, trifft der Handball-Bundesligist in der Vorrundengruppe G auf Dinamo Bukarest ( Rumänien), Chambery Savoie (Frankreich) und HC Izvidac ( Bosnien-Herzegowina). Die Gruppenphase beginnt am 17. Oktober.

"Wir haben eine interessante und spannende Gruppe. Mit Bukarest kommt ein Champions-League-Team, dazu das französische Topteam Chambery, hier hätte es uns nicht viel härter treffen können. Es ist eine attraktive, aber auch sehr herausfordernde Aufgabe. In der Hauptrunde droht dann unser Finalgegner Granollers", sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Die SG-Flensburg-Handewitt spielt in Gruppe E gegen die Kadetten Schaffhausen/Schweiz, Elverum Handball/Norwegen und HC Lovcen-Cetinj/Montenegro. Die Rhein-Neckar Löwen müssen in der Qualifikation gegen HC Vardar Skopje/Nordmazedonien ran.