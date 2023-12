Der Handball-Supercup der Männer und Frauen wird im kommenden Jahr erstmals unter einem gemeinsamen Dach ausgespielt. Darauf einigten sich die beiden Bundesligen. Am 31. August 2024 treffen damit in Düsseldorf zum Start der neuen Saison jeweils die Meister und Pokalsieger bei den Männern und Frauen aufeinander.

Mit diesem Format schaffe man "eine gemeinsame große Bühne, mit der wir auch den Handball der Frauen einer breiteren Öffentlichkeit näherbringen können", sagte Andreas Thiel, Vorsitzender der Handball Bundesliga Frauen (HBF). Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball Bundesliga (HBL), verspricht sich einen "fantastischen Handballabend".

Der Supercup der Männer wird seit 1994 an unterschiedlichen Standorten ausgetragen. Zuletzt fand die Saisoneröffnung sechs Mal in Folge in Düsseldorf statt. Der Frauen-Supercup wird seit 2015 ausgespielt.