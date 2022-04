Köln (SID) - Kreisläufer Simon Hald wird den Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt im Sommer 2023 verlassen und zu seinem dänischen Heimatverein Aalborg HB zurückkehren. "Für mich gab es nur zwei Optionen: Aalborg oder die SG", sagte Hald. Er sei "letztlich zu dem Schluss gekommen, wieder zurück in meine Heimat und meinen Jugendverein zu kehren".

Hald kam 2019 an die Flensburger Förde und wurde in seinem ersten Jahr mit der SG auf Anhieb deutscher Meister. Mit der dänischen Nationalmannschaft holte er 2019 und 2021 den WM-Titel. Bei Olympia 2021 in Tokio gehörte er als Reservist zur Mannschaft, die am Ende Silber gewann.

Auf der Kreisläuferposition bei der SG Flensburg-Handewitt ist Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla derzeit die Nummer eins. Neben Hald spielt außerdem noch Anton Lindskog am Kreis.