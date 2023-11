Der kriselnde Handball-Meister THW Kiel hat seine schon fünfte Niederlage der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Bei der TSV Hannover-Burgdorf verlor der Titelverteidiger mit 33:36 (17:20) und rutschte in der Tabelle auf Rang sieben ab. Nach nur elf Spielen hat das Team von Trainer Filip Jicha bereits mehr Niederlagen kassiert als in jeder der fünf vergangenen Spielzeiten.

Der THW erwischte einen schwachen Start, lag kurz vor der Pause mit 10:16 zurück, kam im zweiten Durchgang aber noch einmal bis auf 22:22 heran. Dann zog Hannover wieder davon und feierte erstmals seit Februar 2018 einen Sieg gegen die Kieler, bester Schütze war Vincent Büchner mit acht Treffern.

Nächster Gegner des THW ist am Sonntag Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen. Die Mannheimer gewannen am Donnerstag 32:28 (17:15) gegen den SC DHfK Leipzig und hielten den Anschluss an die europäischen Plätze. Für die Löwen war es im fünften Heimspiel der fünfte Sieg, bester Werfer war Nationalspieler Juri Knorr mit zehn Toren.