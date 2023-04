Kiel (SID) - Rekordmeister THW Kiel hat im spannenden Titelrennen der Handball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Dafür genügte der Mannschaft von Trainer Filip Jicha im Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg am Ostersonntag ein 34:34 (18:21), der SCM als Titelverteidiger bleibt hinter den Füchsen Berlin Dritter.

Bester THW-Werfer vor 10.285 Zuschauern in Kiel war Niclas Ekberg mit neun Treffern, aufseiten der Magdeburger traf Kay Smits (10) am häufigsten. Die Kieler führen die Tabelle neun Spieltage vor dem Saisonende mit 41:9 Punkten an. Punktgleich dahinter folgen die am Wochenende spielfreien Berliner (41:9). Magdeburg, das schon ein Spiel mehr absolviert hat, liegt zwei Minuspunkte dahinter (41:11).

"Wir haben einen Punkt verloren. Ich hatte das Gefühl, dass wir die bessere Mannschaft waren", sagte SCM-Coach Bennet Wiegert bei Sky: "Wir müssen hier mehr mitnehmen." Kiels Patrick Wiencek zeigte sich ebenfalls "nicht zufrieden. Wir hatten in der ersten Halbzeit keine Kompaktheit in der Abwehr. Wir lassen zu Hause zu viele Punkte liegen. Das ist für uns gerade beschissen."

Durch ihre sogar schon dritte Pleite in eigener Halle dürften die Rhein-Neckar Löwen unterdessen bereits ihre Chancen im Titelrennen verspielt haben. Der Ex-Titelträger unterlag dem früheren Rekordmeister VfL Gummersbach 37:42 (18:24). Auf dem fünften Platz hinter der SG Flensburg-Handewitt haben die Löwen mit nunmehr 37:15 Punkten schon sechs Minuszähler Rückstand. Patrick Groetzki konnte die Niederlage der Löwen, die zu keiner Zeit in Führung lagen, mit acht Treffern nicht verhindern.