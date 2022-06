Köln (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Rechtsaußen Hans Lindberg (40) um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Hauptstadtklub am Mittwoch mit. Lindberg spielt seit 2016 für die Füchse und konnte in dieser Zeit einmal den IHF Super Globe gewinnen. In der laufenden Saison führt der Däne, Weltmeister von 2019, die Torschützenliste in der Bundesliga mit 217 Toren an.

"Hans ist für den Verein mehr als ein Spieler. Er ist für uns eine Identifikationsfigur geworden, der wie kaum ein anderer Sportler Werte lebt", sagte Berlins Geschäftsführer Bob Hanning.