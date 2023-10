Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League gegen den polnischen Klub Wisla Plock den zweiten Sieg in Folge gefeiert.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League gegen den polnischen Klub Wisla Plock den zweiten Sieg in Folge gefeiert. In Plock setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert am Donnerstag mit 28:26 (14:12) durch.

Der SCM kam gut in die Partie, führte schnell mit fünf Toren, verpasste es aber, weiter davon zu ziehen. Plock kam wieder heran und hielt das Spiel bis in die Schlussminuten hinein offen. Erfolgreichster Werfer bei den Gästen war Felix Claar mit neun Treffern.

Durch den Sieg schieben sich die Magdeburger in der Tabelle auf Rang vier vor. Der ganz große Druck nach zwei Niederlagen zum Auftakt gegen die Topgegner Telekom Veszprem und FC Barcelona ist damit vorerst verflogen. In der Bundesliga steht der SCM derzeit auf Rang drei hinter Kiel und Melsungen.