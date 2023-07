Nach dem voraussichtlich langfristigen Ausfall seines Spielmachers Gisli Kristjansson hat Champions-League-Sieger SC Magdeburg sich mit Mittelmann Janus Dadi Smarason verstärkt. Der 28-jährige Isländer kommt vom norwegischen Handball-Meister Kolstad IL, zudem verlängerte der SCM den Vertrag mit Abwehrspezialist Piotr Chrapkowski (35) um eine weitere Spielzeit bis Juni 2024.

"Da wir zumindest bis zum Jahreswechsel auf Gisli Kristjansson verzichten müssen, war eine Verstärkung des Kaders sowohl in der Offensive als auch in der Abwehr notwendig", sagte Cheftrainer Bennet Wiegert.

Kristjansson hatte sich im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona im Juni in Köln die rechte Schulter ausgekugelt. Trotz der schweren Verletzung trat er unter Schmerzmitteln tags darauf im Finale gegen Barlinek Industria Kielce an und trug dank einer starken Leistung einen großen Teil zum zweiten Magdeburger Titel in der Königsklasse bei.