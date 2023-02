Magdeburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat auf den Ausfall von Magnus Saugstrup reagiert und Kreisläufer Oscar Bergendahl verpflichtet. Der schwedische Europameister wechselt mit sofortiger Wirkung vom Bundesliga-Konkurrenten TVB Stuttgart nach Sachsen-Anhalt, der 27-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Dass wir so kurzfristig noch einen Kreisläufer vom Format eines Oscar Bergendahl bekommen konnten, ist schon fantastisch", sagte Cheftrainer Bennet Wiegert. Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt betonte, dass es nach der schweren Verletzung Saugstrups eine "Verpflichtung" gewesen sei, "alle möglichen Ressourcen zu aktivieren, um eine bestmögliche Verstärkung für unser Team zu organisieren. Ich glaube, das ist uns mit der kurzfristigen Verpflichtung von Oscar Bergendahl gelungen."

Der dänische Weltmeister Saugstrup wird nach Klubangaben "drei bis vier Monate" fehlen, nachdem er sich am vergangenen Wochenende im Pokal-Viertelfinale gegen den THW Kiel (35:34 n.V.) in der Verlängerung am Knie verletzt hatte. Der 26-Jährige wurde bereits operiert, genaue Angaben zur Verletzung machte der Verein nicht.

Saugstrups Ausfall bedeutete für die Magdeburger bereits den zweiten personellen Rückschlag nach der WM - auch der isländische Top-Torschütze Omar Ingi Magnusson fällt wegen einer Fersen-OP voraussichtlich bis zum Saisonende aus. Als Ersatz wurde Vladan Lipovina von der HSG Wetzlar verpflichtet.

Die Stuttgarter reagierten ihrerseits auf den Weggang von Bergendahl und verpflichteten Marino Maric von DHfK Leipzig. Der kroatische Kreisläufer erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.