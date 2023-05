Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat sich durch den Sieg im Viertelfinal-Rückspiel gegen Wisla Plock für das Final Four in Köln qualifiziert.

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist dank einer Energieleistung ins Halbfinale der Champions League gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert setzte sich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Wisla Plock nervenstark 30:28 (13:13) durch und buchte damit nach dem 22:22 im Hinspiel das Ticket für das Final Four in Köln (17./18. Juni).

"Es ist riesig. Wir sind unglaublich froh und stolz, dass wir dort hinfahren. Das war das Ziel der ganzen Mannschaft - das gesamte Jahr schon", sagte der überragende Kay Smits, der mit 14 Toren der beste Werfer der Magdeburger war.

Neben Smits traf Michael Damgaard mit acht Toren zuverlässig. Weiterhin fehlte Torjäger Omar Ingi Magnusson verletzt. Wie im Hinspiel lieferten sich der deutsche Meister und das polnische Spitzenteam Plock ein umkämpftes Duell. Erst in den Schlussminuten setzte sich Wiegerts Team entscheidend ab. Torhüter Mike Jensen parierte mehrfach stark.

Neben dem SCM, der erstmals seit der Saison 2003/2004 wieder unter den besten Vier in der Champions League steht, kämpft der deutsche Rekordmeister THW Kiel um den Einzug in die Vorschlussrunde. Die Mannschaft von Filip Jicha steht allerdings vor einer hohen Hürde: Bei Paris St. Germain muss der THW am Mittwochabend (20.45 Uhr/DAZN) einen Rückstand von vier Toren aus dem Hinspiel aufholen.