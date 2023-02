Magdeburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg muss wie befürchtet monatelang auf Dänemarks Weltmeister Magnus Saugstrup verzichten. Der 26 Jahre alte Kreisläufer unterzog sich am Dienstag im Magdeburger Universitätsklinikum einer Operation am rechten Knie und fällt nach Klubangaben "drei bis vier Monate" aus, eine Rückkehr in dieser Saison ist damit sehr unwahrscheinlich.

Genaue Angaben zur Verletzung machte der Verein in seiner Mitteilung am Dienstag nicht. Saugstrup hatte sich die Blessur am Sonntag im Pokal-Viertelfinale gegen den THW Kiel (35:34 n.V.) in der Verlängerung zugezogen, die Freude über den Einzug ins Final Four in Köln (15. und 16. April) wurde dadurch arg getrübt.

Für die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert ist Saugstrups Ausfall bereits der zweite personelle Rückschlag nach der WM - auch der isländische Top-Torschütze Omar Ingi Magnusson fällt wegen einer Fersen-OP voraussichtlich bis zum Saisonende aus. Als Ersatz wurde Vladan Lipovina von der HSG Wetzlar verpflichtet.