Rekordmeister THW Kiel hat im spannenden Titelkampf der Handball-Bundesliga weiter mit Verletzungspech zu kämpfen. Neben den Langzeitverletzten Sven Ehrig ( Kreuzbandriss) und Steffen Weinhold (Schulter-OP) fällt nun auch noch Rückraumspieler Eric Johansson aus. Der Schwede brach sich zwei Mittelhandknochen in der linken Hand und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Johansson ist mit 148 Treffern wettbewerbsübergreifend drittbester Werfer der Kieler, die mit 47:9 Punkten die Bundesliga vor dem SC Magdeburg (47:11) anführen. In der Champions League hoffen die Norddeutschen noch auf den Sprung ins Final Four in Köln.