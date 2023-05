Der ASV Hamm-Westfalen hat seine Minimalchance auf einen Verbleib in der Handball-Bundesliga (HBL) am Leben gehalten, aber einen Big Point vergeben.

Der ASV Hamm-Westfalen hat seine Minimalchance auf einen Verbleib in der Handball-Bundesliga (HBL) am Leben gehalten, aber einen Big Point vergeben. Das Schlusslicht erkämpfte sich in einer dramatischen Partie am Samstag ein 27:27 (11:11) gegen den TVB Stuttgart, hat fünf Spieltage vor Schluss jedoch weiter sieben Punkte Rückstand auf die HSG Wetzlar auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

In einer spannenden Partie lag der Tabellenletzte kurz vor Schluss sogar in Führung, gab diese jedoch innerhalb von wenig mehr als einer Minute aus der Hand. Fabian Huesmann rettete durch einen Siebenmeter mit der Schluss-Sirene vor 2190 Zuschauenden doch noch den verdienten Punkt für die Westfalen. Für Stuttgart bedeutet das Remis den sechsten Punkt aus den letzten vier Spielen, damit stehen die Schwaben vor der Rettung.

Dem TBV Lemgo Lippe gelang derweil ein hart umkämpfter 36:33 (20:17)-Sieg gegen Frisch Auf Göppingen. Das Team von Trainer Florian Kehrmann behielt im bereits vierten Duell der Saison mit dem European-League-Halbfinalisten in einer spannenden Schlussphase die Nerven und setzt sich mit dem Punktgewinn im gesicherten Tabellenmittelfeld fest.