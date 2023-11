Handball-Nationalspieler David Schmidt hat seinen Vertrag beim Bundesligisten Frisch Auf Göppingen um zwei Jahre bis 2026 verlängert. Der 30 Jahre alte Rückraumspieler spielt seit 2022 für den Klub und erzielte in bislang 42 Pflichtspielen 140 Tore. Seit 2020 lief er zudem 24 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf.

"Die Planungen hier in Göppingen passen für mich, auch wenn es für das Team aktuell nicht so läuft wie gewünscht", sagte Schmidt zur Situation beim Tabellen-15. und ergänzte: "Die Spiele in der Hölle Süd machen viel Spaß, das war auch mit ausschlaggebend für mich, hier zu bleiben."