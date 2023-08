Dank einer konzentrierten Vorstellung ist Titelanwärter SG Flensburg-Handewitt mit einem Heimsieg in die Saison der Handball-Bundesliga gestartet.

Dank einer konzentrierten Vorstellung ist Titelanwärter SG Flensburg-Handewitt mit einem Heimsieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga (HBL) gestartet. Das Team von Trainer Nicolej Krickau schlug den HSV Hamburg in der Campushalle 37:32 (16:14).

Im Nordderby war Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla, einziger deutscher Spieler im SG-Kader, mit zehn Toren im Angriff der überragende Mann. Schlussmann Kevin Möller wehrte 19 Würfe ab. "Ich habe ein Riesen-Vertrauen in unsere Mannschaft. Deswegen bin ich nicht überrascht", sagte Möller zum Sieg bei Dyn. Für die Hamburger erzielte Casper Mortensen sieben Treffer.

Meister THW Kiel, der am Mittwochabend Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen im Supercup bezwungen hatte (37:36 nach Siebenmeterwerfen), spielt am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Die Löwen steigen erst am 31. August ein.