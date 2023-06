Gudjon Valur Sigurdsson vom VfL Gummersbach ist Trainer der Saison in der Handball-Bundesliga. Das gab der Ligaverband HBL am Donnerstagabend bekannt. Die Geschäftsführer und Trainer der ersten Liga entschieden sich in der Abstimmung für den 43-jährigen Isländer, der im vergangenen Jahr bereits als Trainer der Saison in der zweiten Liga geehrt worden war.

Sigurdsson folgt auf Magdeburgs Meistertrainer Bennet Wiegert, der die Auszeichnung 2022 erhalten hatte.