Der Supercup zwischen dem deutschen Handball-Meister und dem DHB-Pokalsieger wird auch im kommenden Jahr in Düsseldorf ausgetragen.

Der Supercup zwischen dem deutschen Handball-Meister und dem DHB-Pokalsieger wird auch im kommenden Jahr im Düsseldorfer PSD Bank Dome ausgetragen. Dies gab die ausrichtende Handball-Bundesliga (HBL) am Donnerstag bekannt und verkündete gleichzeitig eine Neuerung. Anders als zuletzt findet die nächste Ausgabe nicht unter der Woche, sondern "familienfreundlich" am Samstag, den 31. August statt.

"Wir haben mit der Sportstadt Düsseldorf einen sehr engagierten und professionellen Partner, der zweifelsohne in der Lage ist, Spitzensportevents konsequent zu entwickeln", wird HBL-Geschäftsführer in der Mitteilung zitiert. "Jahr für Jahr" habe man "mehr Zuschauerinnen und Zuschauer gewonnen", so Bohmann weiter: "Die bisherige Erfolgsgeschichte ist eng mit Düsseldorf verbunden."

Mit dem Supercup wird seit 1994 jährlich an wechselnden Standorten die neue Bundesligaspielzeit eingeläutet. Seit 2018 wird die Saisoneröffnung in Düsseldorf ausgetragen. Das bisher letzte Duell zwischen Meister THW Kiel und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen gewann der Rekordmeister aus Kiel nach Siebenmeterwerfen mit 37:36.