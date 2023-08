HSG Wetzlar muss mehrere Monate auf Kreisläufer Erik Schmidt verzichten. Der Europameister von 2016 wird am Montag am rechten Fuß operiert.

Handball-Bundesligist HSG Wetzlar muss mehrere Monate auf Kreisläufer Erik Schmidt verzichten. Wie die HSG am Freitag bekannt gab, wird der Europameister von 2016 am Montag in der Schweiz am rechten Fuß operiert. Dabei soll dem 30-Jährigen ein Fersensporn entfernt werden, der Schmidt bereits in der vergangenen Saison Schwierigkeiten bereitet hatte.

"Das ist ebenso hart für Erik wie für uns", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp: "Allerdings ist die OP die einzig sinnvolle Lösung, um Erik absehbar wieder fit zu bekommen und eine gewisse Planbarkeit zu haben." In der abgelaufenen Spielzeit hatte Schmidt in 32 Ligaspielen 56 Tore erzielt und mit Wetzlar den Klassenerhalt gefeiert.