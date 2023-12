Die Handballerinnen aus Dänemark und Rumänien haben sich bei der WM mit weiteren Siegen auf die bevorstehenden Hauptrunden-Duelle mit Deutschland eingestimmt. In Gruppe E bezwang Co-Gastgeber Dänemark bei seinem zweiten Spiel Chile mit 46:11 (20:5) und feierte den zweiten Sieg. Dies gilt auch für Rumänien, das 37:28 (19:13) gegen Serbien gewann.

Beide Teams stehen somit sicher in der Hauptrunde, in der es unter anderem gegen Deutschland geht. Die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch, die aktuell in Gruppe F vorne liegt, hatte sich bereits für die nächste Turnierphase qualifiziert.

Dies gilt auch für Co-Gastgeber Schweden, der beim 26:18 (14:12) gegen die Mannschaft aus dem Senegal den zweiten Erfolg feierte und in Gruppe A das Weiterkommen sicher hat.

Deutschland spielt zum Abschluss der Gruppenphase am Montag (20.30 Uhr) gegen die Polinnen, die ebenfalls mit zwei Siegen gestartet sind. Dabei geht es um den Sieg in Vorrundengruppe F und damit um eine optimale Ausgangslage für die Hauptrunde. Denn Punkte, die die Teams in der Vorrunde gegen ebenfalls qualifizierte Teams gewinnen, werden in die nächste Runde mitgenommen.