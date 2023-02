Stockholm (SID) - Deutschlands Handballer haben ihre Chance auf den fünften Platz bei der WM gewahrt. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason schlug Afrikameister Ägypten am Freitag mit 35:34 (30:30, 17:14) nach Verlängerung und spielt nun am Sonntag (13 Uhr/ZDF) gegen Norwegen um den Sieg in der Platzierungsrunde.

Regisseur Juri Knorr (7 Tore), Kapitän Johannes Golla (6) und Rückraumspieler Julian Köster (6) waren vor 1604 Zuschauern in der Tele2-Arena in Stockholm die besten Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die zwei Tage zuvor gegen Olympiasieger Frankreich (28:35) im Viertelfinale gescheitert war.