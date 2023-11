Handball-Nationalspieler Philipp Weber wird Champions-League-Sieger SC Magdeburg auf "unbestimmte Zeit" nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der SCM einen Tag nach dem erfolgreichen Auftakt bei der Klub-WM in Saudi-Arabien gegen Heimteam Khaleej (29:20) mit. Weber hatte sich bei einem Sprungwurf das linke Knie verdreht und war in der 23. Minute mit einer Trage vom Feld gebracht worden.

"Wir werden noch keine Prognose abgegeben und warten die Untersuchungen in Deutschland ab. In Saudi-Arabien wird er auf jeden Fall nicht mehr zum Einsatz kommen", sagte Magdeburgs Coach Bennet Wiegert in einer Pressemitteilung: "Der Ausfall trifft uns natürlich sehr hart."

Weber hatte in der vergangenen Woche erstmals seit der WM im vergangenen Winter wieder für die Nationalmannschaft auf dem Feld gestanden. Der 31-Jährige ist einer der Kandidaten von Bundestrainer Alfred Gislason für die Heim-EM im kommenden Januar (10. bis 28. Januar).

Magdeburg kann am Donnerstag (14.45 Uhr) mit einem Erfolg gegen den Ozeanien-Meister University of Queensland den Halbfinal-Einzug beim IHF Super Globe in Dammam perfekt machen. Webers Ausfall sei auch bitter, "weil Mika Damgaard mit muskulären Problemen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt ist und wir ebenfalls nicht wissen, ob er für den Super Globe überhaupt infrage kommt", führte Wiegert aus.