Bob Hanning hat sich in der Diskussion um Alfred Gislason grundsätzlich hinter den Handball-Bundestrainer gestellt. Zwar sehe er nach zuletzt schwachen Ergebnissen durchaus eine "recht lange Mängelliste", schrieb der langjährige Vizepräsident des Deutschen Handballbundes ( DHB) in seiner kicker-Kolumne: "Das einzig am Bundestrainer festzumachen, wäre aber deutlich zu kurz gedacht und ist schlichtweg Unfug."

Anfang der Woche hatte ein Spiegel-Bericht mit dem Titel "So spaltet die Gislason-Frage den deutschen Handball" für Aufregung gesorgt. In der Liga, so heißt es in dem Bericht, formiere sich hinter den Kulissen "eine Front" gegen den Isländer als Bundestrainer.

Gislason habe indes "sicherlich auch nicht alles richtig gemacht", so Hanning weiter. Das gelte vor allem für die ungeklärte Zukunftsfrage von Patrick Wiencek, Hendrik Pekeler und Fabian Wiede. "Wenn man sie bei der Heim-EM dabei haben will, hätten sie spätestens beim letzten Lehrgang wieder Teil des Teams sein müssen. Bei diesem Thema fahren wir schon viel zu lange auf Schlingerkurs", schrieb der Geschäftsführer des Bundesligisten Füchse Berlin.

Hanning regte nach Vorbild des Fußballs zudem die Installierung einer Führungskraft an, die sich einzig um die Belange der Männer-Nationalmannschaft kümmert. "Jemanden, der als Blitzableiter und Kommunikator dienen kann", so der 55-Jährige.