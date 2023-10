Die SG Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit ihrem Linksaußen August Pedersen (29) vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Das teilte der Tabellensiebte der Handball-Bundesliga (HBL) am Dienstag mit. Damit wird der Norweger auch in der kommenden Spielzeit das Duo mit Emil Jakobsen bilden.

"August hat uns in vielen Spielen gezeigt, was man von ihm erwarten kann und dass er eine optimale Ergänzung zu Emil auf der Linksaußen-Position ist", sagte SG-Geschäftsführer Holger Glandorf. Pedersen war im vergangenen Sommer an die Förde gewechselt, in seiner Premierensaison erzielte er wettbewerbsübergreifend 42 Tore.