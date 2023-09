Die MT Melsungen hat sich am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg erkämpft.

Die MT Melsungen hat sich am zweiten Spieltag der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg erkämpft. Das Team um Kapitän Timo Kastening bezwang den SC DHfK Leipzig in einem engen Duell am Samstagabend mit 28:27 (14:15). Damit bleiben die Sachsen nach der Auftaktniederlage gegen die Füchse Berlin (29:31) noch ohne Erfolgserlebnis.

Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte David Mandic (59.). Melsungens Dainis Kristopans war vor 2831 Fans in der Rothenbach-Halle mit zehn Toren bester Werfer. Bei Leipzig glänzte Viggo Kristjansson mit sieben Treffern.