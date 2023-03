Kellerkind GWD Minden hat seinen Negativlauf in der Handball-Bundesliga gestoppt, den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf aber knapp verpasst.

Köln (SID) - Kellerkind GWD Minden hat seinen Negativlauf in der Handball-Bundesliga (HBL) gestoppt, den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf aber knapp verpasst. Nach zuvor sieben Niederlagen in Serie trennte sich der Tabellenvorletzte am Samstag von Frisch Auf Göppingen mit 27:27 (14:12), der Ausgleich der Gäste fiel 14 Sekunden vor der dem Spielende.

Nach frühem 1:4-Rückstand gingen die Mindener kurz vor der Halbzeitpause erstmals in Führung, doch letztlich reichten neun Treffer des starken Rückraumspielers Philipp Ahouansou nicht für den Sieg. Am kommenden Wochenende reisen die Ostwestfalen (7:37 Punkte) zum wegweisenden Abstiegsgipfel beim Tabellen-16. HSG Wetzlar (9:37 Punkte).