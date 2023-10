Die HSG Wetzlar hat im Kellerduell der Handball-Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag gelandet. Die Mittelhessen, die vor wenigen Wochen noch den THW Kiel aus dem DHB-Pokal geworfen haben, setzten sich beim Vorletzten HBW Balingen-Weilstetten nach einer starken zweiten Hälfte 30:27 (10:13) durch, gaben dank des dritten Saisonsiegs die Rote Laterne an die Gastgeber ab und sprangen zunächst auf Rang 16.

"Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft", sagte Wetzlars Lenny Rubin bei Dyn. Nach der Pause hätten er und seine Teamkollegen "zu unserem Spiel gefunden, richtig gut und geduldig gespielt".

Die TSV Hannover-Burgdorf stoppte durch ein 25:25 (14:15) gegen den SC DHfK Leipzig immerhin ihre Niederlagenserie. Das Team von Ex-Bundestrainer Christian Prokop wendete in einer spannenden Schlussphase die vierte Niederlage in Folge ab. Nach seinem starken Saisonstart hat der European-League-Teilnehmer jedoch seit nun sechs Ligaspielen nicht mehr gewonnen.

Der ThSV Eisenach musste am Freitagabend außerdem die erste Heimniederlage in der Saison hinnehmen. Nachdem der Aufsteiger in der Werner-Aßmann-Halle unter anderem die Rhein-Neckar Löwen und Frisch Auf Göppingen bezwungen hatte, musste sich das Team von Trainer Misha Kaufmann 28:32 (13:15) dem HSV Hamburg geschlagen geben.