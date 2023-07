Junioren-Bundestrainer Martin Heuberger hat vor dem Halbfinalgegner der deutschen U21-Handballer bei der Heim-WM gewarnt. Sein Team müsse sich gegen Serbien (18.00 Uhr/Eurosport) auf "geballte Angriffspower" und "sehr gute Rückraumspieler" einstellen, sagte der 59-Jährige: "Wir müssen sehr viel investieren, sehr viel tun."

Nach dem überzeugenden 31:26 (17:11) gegen Dänemark im Viertelfinale betonte Heuberger: "Wir haben bisher noch nichts erreicht" und zudem gegen Serbien auf dem erhofften Weg ins Finale am Sonntag "etwas gutzumachen". Schließlich habe sein Team im Vorjahr bei der Junioren-EM in Portugal gegen Serbien verloren.

Optimistischer geht Bob Hanning, Geschäftsführer der Füchse Berlin und Experte im Nachwuchshandball, das Halbfinale an. "Die Serben haben eine gute Körperlichkeit und sich das Halbfinale verdient. Sie sollten für uns aber kein Stolperstein sein", sagte Hanning, der die WM als Eurosport-Experte begleitet, in den Vereinsmedien des 1. VfL Potsdam, dessen Trainer er ist.

So oder so streben Heuberger und Co. in Berlin nach dem Titel. "Wenn ich zu so einem Turnier gehe, will ich natürlich alles Mögliche rausholen, den optimalen Erfolg", sagte er, die Mannschaft werde gerade für die Arbeit der vergangenen Wochen und Monate "belohnt. Ich habe selten so einen Teamspirit erlebt." Das Team sei eine "verschworene Gemeinschaft geworden".