Handball-Bundesligist HSG Wetzlar treibt seine Personalplanungen für die neue Saison voran. Während der Vertrag mit dem Schweizer Spielmacher Jonas Schelker (24) vorzeitig aufgelöst wurde, statteten die Mittelhessen am Dienstag ihr Eigengewächs Ole Klimpke (22) mit einem Profivertrag aus. Der jüngere Bruder von Nationaltorhüter Till Klimpke soll Schelker ersetzen, dessen Vertrag ursprünglich bis 2025 lief.

"Ole Klimpke hat in den vergangenen Wochen und Monaten unter Beweis gestellt, dass er mittlerweile das Format besitzt, um einen festen Platz in unserem Erstligakader und eine echte Chance zu erhalten", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Als Verein sei es die "Aufgabe und Verpflichtung, unsere Eigengewächse zu entwickeln, wenn sie in Angriff und Abwehr das Potenzial für die stärksten Liga der Welt besitzen. Das habe ich auch Jonas Schelker transparent erklärt."