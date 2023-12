Japans Handballerinnen haben sich in der deutschen WM-Vorrundengruppe F das letzte Hauptrunden-Ticket gesichert.

Die Asiatinnen deklassierten den Iran mit 42:10 (20:3) und sicherten nach dem ersten Turniersieg als Dritter das Weiterkommen. Weil Japan jedoch beide Spiele gegen die ebenfalls qualifizierte Auswahl des Deutschen Handballbundes (30:31) sowie Polen (30:32) verloren hat, startet das Team mit 0:4 Punkten in die nächste Turnierphase.

Unter denselben Voraussetzungen zogen am Montag in den Vorrundengruppen B, D und H die Nationalteams von Kamerun, Angola und Argentinien in die Hauptrunde ein.

Olympiasieger Frankreich hat in der Gruppe D die perfekte Ausbeute geholt und ist Gruppensieger. Der Turnierfavorit bezwang Slowenien mit 31:27 (17:15). Außerdem sicherte sich Montenegro in der Gruppe B durch ein 24:18 (7:10) gegen Ungarn Rang eins, dies gelang auch der Niederlande in der Gruppe H durch ein 33:20 (14:8) gegen Tschechien.