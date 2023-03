Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich in der Champions League in eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug in das Viertelfinale gebracht.

Köln (SID) - Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich in der Champions League mit einem Kantersieg in eine hervorragende Ausgangsposition für den Einzug in das Viertelfinale gebracht. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha siegte im Achtelfinal-Hinspiel beim rumänischen Meister Dinamo Bukarest 41:28 (19:11) und kann bereits vor dem Rückspiel am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) für die nächste Runde planen.

Im Complexul Sportiv National Sala Polivalenta in der rumänischen Hauptstadt waren Sander Sagosen, Eric Johansson und Miha Zarabec mit jeweils sechs Treffern die besten Werfer der Kieler. Die Gruppenphase hatten die Norddeutschen auf dem vierten Platz abgeschlossen und damit die direkte Qualifikation für die Runde der letzten Acht verpasst. In Meister SC Magdeburg steht bereits ein deutscher Viertelfinalist fest.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase drehten die Kieler Mitte der ersten Hälfte auf und erspielten sich bis zur Pause einen deutlichen Vorsprung. Im Anschluss baute der Rekordmeister ohne Probleme die Führung weiter aus. Damit sammelte der THW Selbstvertrauen vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen Spitzenreiter Füchse Berlin (14.00 Uhr/Sky).