Hannover (SID) - Der 51-malige Nationalspieler Fabian Böhm verlässt den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf nach sechs Jahren. Der 32 Jahre alte Mannschaftskapitän der "Recken" wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Böhm sucht eine neue Herausforderung und sei mit Vereinen aus dem In- und Ausland in Gesprächen.

"Wir haben gemeinsam entschieden, dass sich unsere Wege nach dieser Spielzeit trennen werden. Fabian ist in guten sowie in schlechten Zeiten vorangegangen und hat die Rolle als Mannschaftskapitän sehr gut ausgefüllt", sagte der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. "Fabian hat für die TSV sehr viel gegeben, ist ein toller Kapitän und Mensch. Ich freue mich mit ihm noch bis zum Saisonende zusammenarbeiten zu können und erfolgreich zu sein", fügte Trainer Christian Prokop hinzu.