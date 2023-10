Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat in der Champions League seine weiße Weste gewahrt. Gegen das polnische Spitzenteam Industria Kielce feierte der viermalige Titelgewinner mit 35:31 (15:16) ungeachtet seiner Formschwankungen auf nationaler Ebene im vierten Vorrundenspiel den vierten Sieg. Durch den Erfolg gegen den ohne den verletzten Nationaltorwart Andreas Wolff angetretenen Königsklassen-Finalisten der beiden vergangenen Spielzeiten bleibt Kiel mindestens für eine weitere Woche Spitzenreiter der Gruppe A.

Die Gastgeber, die am vergangenen Sonntag in der Bundesliga nach drei Niederlagen in Serie und dem frühen Aus im DHB-Pokal mit einem 34:23 gegen den HSV Hamburg in die Erfolgsspur zurückgekehrt waren, taten sich gegen Kielce zunächst wieder schwer. Nach wechselnden Führungen in der ersten Halbzeit sowie dem knappen Pausenrückstand erspielte sich der THW allerdings gegen Mitte des zweiten Durchgangs einen vorentscheidenden Vier-Tore-Vorsprung. Zwar kämpfte Kielce gegen seine zweite Vorrundenniederlage, aber letztlich ließen sich die Spieler von THW-Coach Filip Jicha den wichtigen Erfolg nicht mehr nehmen.

Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren der Färinger Elias Ellefsen a Skipagotu sowie der Schwede Eric Johansson mit jeweils sieben Treffern. In Kielces Mannschaft ragten Szymon Sicko und Nicolas Tournat ebenfalls als siebenfache Torschützen heraus.

Kiel, das in der vergangenen Saison im Viertelfinale an Paris gescheitert war, hatte in seinen ersten drei Gruppenspielen durch Siege bei RK Zagreb (30:23), gegen Pick Szeged (35:32) und bei EF Pelister (23:20) ein Kontrastprogramm zu seinen Krisenvorstellungen in den beiden deutschen Wettbewerben geliefert. In den verbleibenden drei Begegnungen der ersten Vorrundenhälfte müssen die Zebras in der Königsklasse noch in Norwegen bei Kolstad HB (19. Oktober) sowie Paris St. Germain (26. Oktober) und gegen den dänischen Topklub Aalborg BK (16. November) antreten.