Nach dem SC Magdeburg sind auch die Füchse Berlin mit einem ungefährdeten Sieg in die Handball-Klub-WM gestartet. Der Bundesliga-Tabellenführer setzte sich gegen die Argentinier von San Fernando mit 48:34 (23:19) durch und machte den ersten Schritt zum angestrebten dritten Titelgewinn nach 2015 und 2016. Bester Torschütze in Dammam/Saudi-Arabien war der Däne Mathias Gidsel mit 13 Treffern.

Im zweiten Vorrundenspiel am Donnerstag gegen Al Kuwait SC (12.30 Uhr) können die Füchse, die als Sieger der European League eine Wildcard für das Turnier erhalten hatten, den Gruppensieg und damit den Halbfinaleinzug perfekt machen. Gleiches hat der SCM vor. Der deutsche Champions-League-Sieger, Gewinner der Super-Globe-Ausgaben von 2021 und 2022, trifft am Donnerstag (14.45 Uhr) auf den Ozeanien-Meister University of Queensland. Magdeburg hatte zum Start locker gegen das Heimteam Khaleej gewonnen (29:20).

Insgesamt zwölf Teams spielen in Saudi-Arabien um den Titel - und den 400.000-Dollar-Jackpot für den Sieger. Gespielt wird in vier Dreiergruppen, deren Sieger ins Halbfinale am Samstag einziehen. Neben den beiden deutschen Vertretern zählen Industria Kielce mit Nationaltorhüter Andreas Wolff und der FC Barcelona zu den Anwärtern auf den Titel. Das Endspiel in Dammam steigt am Sonntag.