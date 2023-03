Hamburg (SID) - Deutschlands Handballer müssen womöglich auch im zweiten Länderspiel gegen Weltmeister Dänemark ohne Youngster Julian Köster auskommen. Der im ersten Test (23:30) pausierende Rückraumspieler des VfL Gummersbach plagt sich weiterhin mit einer hartnäckigen Erkältung herum, seine Rückkehr in den Kader für die Partie am Sonntag (14.15 Uhr/ZDF) in Hamburg ist fraglich.

"Wir können es noch nicht sagen, er ist immer noch stark erkältet", sagte Bundestrainer Alfred Gislason bei einem Medientermin am Freitag und betonte: "Er kann noch nicht voll mit uns trainieren. Wir werden kein Risiko eingehen."

Juri Knorr wird am Sonntag dagegen wohl sicher auflaufen können. Der Spielmacher hatte am Donnerstagabend in der Schlussphase einen Pferdekuss am rechten Oberschenkel erlitten - gab aber grünes Licht für einen Einsatz. "Er meinte selbst nach dem Spiel, es sei nicht so schlimm", so Gislason am Freitag.

Die Vergleiche mit dem Team des dänischen Nationaltrainers Nikolaj Jacobsen zählen zum Programm des EHF Euro Cups, an dem neben Deutschland und Dänemark mit Europameister Schweden und dem EM-Zweiten Spanien die vier bereits für die EM 2024 qualifizierten Teams teilnehmen. Die deutsche Mannschaft hatte vor dem ersten Dänemark-Duell schon gegen Schweden (33:37) und in Spanien (31:32) gespielt. Die Rückspiele stehen noch aus.