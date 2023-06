Weltmeister Christian Schwarzer und Vizeweltmeister Stefan Kretzschmar zählen zu den Gründungsmitgliedern der Hall of Fame des europäischen Handballs.

Weltmeister Christian Schwarzer und Vizeweltmeister Stefan Kretzschmar gehören zu den Gründungsmitgliedern der Hall of Fame des europäischen Handballs. Die Handball-Föderation EHF stellte am Montag in Wien die Liste mit insgesamt je 30 Männern und Frauen vor, die den Grundstock der Ruhmeshalle bilden.

Weitere prominente Namen sind Olympiasieger Thierry Omeyer aus Frankreich und der Tscheche Filip Jicha, heute Trainer des deutschen Handballmeisters THW Kiel. Bei den Frauen stehen unter anderem Grit Jurack und Anja Althaus, beide WM-Dritte von 2007, auf der Liste.