Köln (SID) - Die deutschen Handballer bestreiten ihre WM-Generalprobe am 7. und 8. Januar gegen Island. Die Mannschaft von Alfred Gislason trifft knapp eine Woche vor dem ersten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar 2023) zweimal auf die Landsmänner des Bundestrainers. Das gab der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstag bekannt.

"Ich bin glücklich, dass wir Island vor der WM für zwei Länderspiele in Bremen und Hannover bekommen haben", sagte Gislason. "Für einen Härtest ist das ein perfekter Gegner, denn Island hat auch in der Breite eine sehr gute Mannschaft mit vielen Bundesligaspielern wie Omar Ingi Magnusson und Gisli Kristjansson."

Für Gislason, der 190 Mal für Island spielte und später Nationaltrainer seiner Landesleute war, haben die Tests in Bremen (7. Januar) und Hannover (8. Januar) einen zusätzlichen Reiz: "Als deutscher Bundestrainer gegen mein Heimatland anzutreten, ist eine Premiere und etwas sehr Besonderes."

Die DHB-Männer treffen bei der WM in Kattowitz in Gruppe E auf Katar (13. Januar), Serbien (15. Januar) und Algerien (17. Januar). Die Anreise nach Polen erfolgt am 12. Januar.

Das Gislason-Team bestreitet in dieser Woche die beiden letzten Länderspiele des Jahres. Am Donnerstag (19 Uhr/Sport1) trifft Deutschland im Rahmen des EHF EURO Cups in Mannheim auf Europameister Schweden, zwei Tage später am Samstag (20.15 Uhr) folgt in Jaen die Partie gegen Gastgeber Spanien.