Titelverteidiger SC Magdeburg hat den THW Kiel im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft unter Druck gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert besiegte im Spitzenduell des 31. Spieltags die SG Flensburg-Handewitt mit 30:28 (16:15) und übernahm mit 51:11 Punkten zumindest vorläufig die Tabellenspitze.

Kiel (49:9) kann durch einen Erfolg am Sonntagnachmittag gegen den HC Erlangen (16.05 Uhr/Sky) aber wieder vorbeiziehen - und hat danach noch ein weiteres Spiel in der Hinterhand.

"Einstellung, Kampfwillen, das zeichnet uns seit Wochen aus", sagte Wiegert bei Sky: "Es war auch Krampf dabei. Aber das ist mir egal. Es geht um Punkte, die holen wir. Wir müssen unser Ding machen."

Der SCM erwischte vier Tage nach dem umjubelten Einzug ins Final Four der Champions League in Köln (17./18. Juni) einen Fehlstart und lag nach sechs Minuten 1:4 zurück. Die von erheblichen Verletzungssorgen geplagte Mannschaft berappelte sich aber und ging Mitte der ersten Hälfte erstmals in Führung (8:7).

Das Spiel blieb in der Folge eng - mit leichten Vorteilen für den SCM, bei dem Mike Jensen erneut ein ganz starker Rückhalt war. Bester Torschütze der Magdeburger war Michael Damgaard Nielsen mit elf Treffern.

Flensburg (45:17) wird nach der zweiten Niederlage unter Interimstrainer Mark Bult die Champions League aller Voraussicht nach verpassen. Die Füchse Berlin (49:13) hatten am Samstagabend durch das 42:35 (20:15) gegen GWD Minden hingegen den dritten Tabellenplatz behauptet und ihre Chancen auf Rang zwei und die Champions-League-Qualifikation gewahrt.

Rechtsaußen Hans Lindberg war mit elf Treffern erfolgreichster Werfer der Füchse und löste mit nunmehr 2906 Toren seit seinem Bundesliga-Debüt im Jahr 2007 den Südkoreaner Yoon Kyung-Shin (2905) an der Spitze der ewigen Torjägerliste ab.