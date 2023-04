Köln (SID) - Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg muss im Saisonendspurt vorerst auf den schwedischen Europameister Oscar Bergendahl (28) verzichten. "Ich muss kein Hellseher sein, um zu sagen, dass wir ihn die nächsten Wochen wahrscheinlich nicht mehr auf der Platte sehen werden", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert nach der Niederlage im DHB-Pokalfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen (34:36 nach Siebenmeterwerfen).

Der Kreisläufer hatte sich im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe am Sprunggelenk verletzt. Im Endspiel stand er kurzzeitig auf dem Feld, kurz darauf nahm ihn Wiegert aber wieder runter.

"Er war nicht spielfähig. Wir sollten uns alle anschauen und ihm eine Pause geben, die er wahrscheinlich braucht und die für uns viel zu lang ist", sagte Wiegert frustriert. Bergendahl war nach der WM als Ersatz für den am Knie verletzten dänischen Weltmeister Magnus Saugstrup verpflichtet worden.

Die Magdeburger haben trotz des verpassten Pokal-Triumphs in dieser Saison noch zwei Titel im Visier. In der Bundesliga hat das Team aus Sachsen-Anhalt als Tabellendritter gute Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. In der Champions League kämpft der SCM gegen den polnischen Klub Wisla Plock um den Einzug ins Final Four, das wie die Endrunde um den DHB-Pokal in der Kölner Lanxess Arena stattfindet.